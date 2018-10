Ekspresówka z Gdańska do Elbląga już otwarta. Kierowcy długo czekali na tę drogę

Tuż przed Wszystkich Świętych otwarto 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 z Gdańska do Elbląga. Budowa trwała trzy lata i kosztowała ponad 3,2 mld zł.

- Od dzisiaj kierowcy pojadą komfortową, bezpieczną drogą od Trójmiasta aż do granicy województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego - powiedział wiceminister. - W realizacji są kolejne odcinki trasy S7 - zaznaczył.

Resort podkreśla, że kierowcy mają już do dyspozycji ponad 203 km trasy S7 z ok. 333 km planowanych do realizacji pomiędzy Gdańskiem i Warszawą.