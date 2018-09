Elektroniczne dowody osobiste dopiero od marca 2019 roku. Polska daleko w tyle

Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym nie wydano jeszcze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną - pisze "Rzeczpospolita". Nowe elektroniczne dowody mają być wydawane od marca 2019 roku.

Opóźnienie we wprowadzaniu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną uczyniło też z Polski unijnego marudera. Jak zauważa "Rzeczpospolita", rozwiązanie takie funkcjonuje już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Niemczech, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

Elektroniczny dowód to dla obywatela duże ułatwienie w załatwianiu najróżniejszych spraw urzędowych, a także w czasie podróży zagranicznych.

Wszystko za sprawą elektronicznego profilu osobistego, który zapewni wysoki poziom zaufania. Potwierdzenie tożsamości w usługach online nastąpi poprzez przyłożenie dowodu do czytnika i wpisanie kodu PIN.

- Nie mamy wyjścia. Musimy do 31 marca 2019 załatwić sprawę e-dowodu - mówił money.pl w czerwcu minister cyfryzacji Marek Zagórski.

- Nowy dowód to sprawa, która ciągnie się już dekadę. I żaden z rządów nie potrafił sobie z nim poradzić. Ponieważ jednak dofinansowała projekt Unia Europejska, to Polska ma jeszcze tylko niecały rok, by sprawę zamknąć. W przeciwnym wypadku warte ponad 100 mln zł dofinansowanie trzeba będzie zwrócić - ostrzegł.