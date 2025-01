Musk złapany na oszustwie? "Elon nie potrafi otworzyć mapy"

W trakcie niedawnego streamu, gdzie Elon Musk pokazał, jak gra w grę Path of Exile 2, pojawiło się wiele wątpliwości wśród graczy. Oglądający zauważyli, że Elon miał problemy z podstawowymi mechanikami gry, jak otwieranie map. Wyglądało to tak, jakby nigdy wcześniej nie grał na tym poziomie, mimo że jego osiągnięcia na to nie wskazywały.