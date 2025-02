Emerytura po waloryzacji. O tyle wzrośnie. Mamy tabelę brutto-netto

Porównując z waloryzacją z poprzednich lat, kiedy emerytury wzrosły o 12,12 proc. i 14,8 proc., tegoroczny wzrost można uznać za niski. Wiemy już, że wyniesie on 5,5 proc. , co jest konsekwencją niższego poziomu inflacji w porównaniu do wcześniejszych lat.

Przeanalizowaliśmy emerytury z uwzględnieniem planowanej waloryzacji. Po podwyżce w marcu minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1878,91 zł, co oznacza 1709,81 zł na rękę. To wzrost o 89,14 zł netto w porównaniu do obecnej najniższej emerytury.