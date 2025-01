Nowe zasady wypłat L4. Te osoby dostaną 100 proc.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego to kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o 13,71 proc. składek na ubezpieczenia. Po odjęciu składek, dzienna stawka wynosi 134,21 zł, co stanowi wzrost o ponad 10 zł w porównaniu do ubiegłorocznej kwoty. Pracownicy na niepełnym etacie lub z wyższymi zarobkami otrzymają świadczenia proporcjonalnie wyższe lub niższe.

ZUS opłaca nieobecność pracownika po 33 dniach niezdolności do pracy. Wcześniej robi to pracodawca. Kontrole wykazują, że niektórzy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich, co skutkuje utratą prawa do zasiłku. W przypadku wykrycia nadużycia, pracownik musi zwrócić otrzymane świadczenia.