Emeryci mogą się zdziwić. Część z nich pierwszy raz zapłaci ten podatek

Kto zapłaci podatek od emerytury?

Dla osób, które w ubiegłym roku dostawały 2000-2500 zł emerytury miesięcznie oznacza to podwyżkę w skali miesiąca o 200-300 zł. Nie wiązałoby się to z żadnymi reperkusjami, gdyby nie fakt, że kwota wolna od podatku to 2500 zł brutto miesięcznie. Po jej przekroczeniu ZUS zacznie odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy. Finalnie podwyżka będzie zatem niższa niż wynikałoby to z waloryzacji.