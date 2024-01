Emeryt z łódzkiego "wykręcił" rekord. Tyle musi oddać bankowi

Sytuacja emerytów uległa pogorszeniu

Jak wynika z danych KRD większość emeryckich długów to niespłacane bankowe kredyty, z których większość została już przez banki sprzedana funduszom sekurytyzacyjnym - łącznie 4,2 mld zł. Do tego należy dodać 621 mln zł zaległych kredytów i pożyczek, które instytucje finansowe próbują odzyskać same. Prawie 688 mln zł to z kolei nieuregulowane alimenty, 188 mln zł długi mieszkaniowe, a 71 mln zł to zaległe rachunki telefoniczne.