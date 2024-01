Długi przygniatają emerytów. Rekordzista zalega na 88 mln zł

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, a także bazy informacji kredytowych BIK, wynika, że co dziesiąty senior ma do spłaty nie więcej niż 500 zł, a kolejne 9 proc. między 500 a 1000 zł. Ponadto przeciętna kwota zaległych zobowiązań osób najstarszych wynosi 29,4 tys. zł wobec 27,5 tys. zł rok temu. Wśród ogółu niesolidnych dłużników to ponad 34,4 tys. zł. Najmniej, bo 8 tys. zł, zaległości mają ludzie młodzi.