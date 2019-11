Emeryt nie wiedział, że musi złożyć oświadczenie, by nie płacić abonamentu. Ma do zapłaty 1700 zł kary

Emeryt nie złożył oświadczenia o tym, że jest uprawniony do zwolnienia z opłat abonamentowych. Skarbówka wyliczyła jego zaległości na 1700 zł. Ten nie ma z czego zapłacić.

72-letni mężczyzna otrzymał wiosną wezwanie do zapłaty 1300 zł z tytułu nieuregulowanego abonamentu. Udał się na pocztę, by wyjaśnić sprawę, ale jego tłumaczenia nic nie dały. Po kilku miesiącach sprawę przejął urząd skarbowy, który do zobowiązania doliczył 400 zł z tytułu odsetek za zwłokę – relacjonuje dziennik "Fakt".