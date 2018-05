Emeryt poskarży się na ZUS do Strasburga. Co miesiąc traci 500 zł

76-letni emeryt z Pabianic walczy z ZUS-em o przeliczenie wysokości emerytury. Sądy w Polsce nie przyznały mu racji, ale on obstaje przy swoim. Skargę skieruje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

ZUS odmówił przeliczenia kapitału, tłumacząc, że ten ustalany jest dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a on urodził się wcześniej. Pan Władysław oddał sprawę do sądu. Ten wyliczył, że gdyby jego żądanie zostało uwzględnione, to świadczenie byłoby wyższe o 500 zł.