Emerytura Donalda Tuska. Kwota jest naprawdę wysoka

Donald Tusk. Jaką ma emeryturę?

Choć 600 euro to spora kwota, to jest to tylko niewielka część całkowitego świadczenia, które Tusk otrzymuje. Co miesiąc na konto lidera Koalicji Obywatelskiej wpływa 4,6 tys. euro, co po przeliczeniu daje około 21 tys. zł brutto.