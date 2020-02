Emerytura. Dramat seniorów. Nie mają na chleb

Emeryci nie są w stanie godnie żyć w Polsce. Nawet dostając trzynastkę czy 500 plus na życie zostają im grosze.

Zgodnie z ostatnim raportem "Portfel Statystycznego Polaka", w 2018 roku Polacy średnio płacili 514 złotych miesięcznie za czynsz, 193 złote za prąd, 336 za ciepło, 102 za telefon, 108 za wodę, 83 za telewizję, 116 za gaz, 52 za wywóz śmieci oraz 68 za internet. W sumie to niemal 1600 złotych.

Co więcej, zgodnie z ostatnimi danymi GUS, statystyczny senior na zdrowie co miesiąc przeznacza 112 złotych. Zatem po zakupie leków i opłatach emerytowi w Polsce zostaje 241 złotych. To 8 zł dziennie.