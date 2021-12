Emerytura za urodzenie dziecka? Oto, jakie warunki trzeba spełnić

Ustawa z 31 stycznia 2019 roku wprowadza między innymi dodatki do emerytur za wychowanie co najmniej czwórki dzieci. Ma to na celu zapewnić niezbędne do życia środki osobom, które zrezygnowały z pracy zarobkowej na rzecz zajmowania się potomstwem. Komu i na jakich zasadach przysługują tzw. emerytury matczyne?