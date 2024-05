Emeryturę księdza i zakonnicy dzieli przepaść. Tyle dostają duchowni

Wniesione do ZUS składki wpływają na kwotę otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Natomiast duchowni zajmujący się wyłącznie działalnością duszpasterską, niezatrudnieni na umowie o pracę, uiszczają składki do ZUS we własnym zakresie, co stanowi 20 proc. ich wysokości, podczas gdy pozostałe 80 proc. finansuje Fundusz Kościelny. W tej sytuacji, dla księży korzystających ze wsparcia Funduszu Kościelnego, wysokość składki ZUS kalkulowana jest od minimalnego wynagrodzenia.