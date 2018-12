Emerytury bez podatku. Sejm zajmie się projektem ustawy

Na grudniowym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem ustawy likwidującej podatek od emerytur. Gdyby ZUS nie potrącał seniorom ok. 20 proc. świadczenia z powodu podatku i składki zdrowotnej, emerytury mogłyby wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.

- To obywatelski projekt, ale my go firmujemy. Emeryci już się w życiu "napłacili" podatków, więc należy ich teraz z nich zwolnić. Apeluję do PiS, aby poparł to rozwiązanie - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, cytowany przez "Super Express".