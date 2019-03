Emerytury dla matek. ZUS wydał pierwsze decyzje

ZUS rozpatrzył już 100 z ponad 17 tys. wniosków o przyznanie emerytur dla matek, które wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. Wśród wnioskodawców znalazło się również 20 ojców.

Pierwsze wnioski o przyznanie emerytur dla matek wpłynęły do ZUS jeszcze w lutym. Do 4 marca w Zakładzie zarejestrowano łącznie 17,3 tys. wniosków. W przeważającej większości złożonych przez kobiety – jedynie 20 zostało podpisanych przez mężczyzn. Jak wynika z informacji przesłanych przez ZUS money.pl, w 100 przypadkach wydano już decyzje.

Minimalna emerytura w wysokości 1100 zł nie przysługuje bowiem każdemu mężczyźnie po 65. czy kobiecie po 60. roku życia. By je otrzymać, należy spełnić jeszcze jeden wymóg – posiadać odpowiednio udokumentowany okres składkowy. Dla mężczyzn to 25, dla kobiet 20 lat.

Tym samym, gdy kobieta pracowała krócej niż 20 lat, to jej emerytura może wynosić np. 600, 450 czy nawet 10 zł. Do 1 marca 2019 r. nie mogła być w żaden sposób znacząco podniesiona. Dzięki wprowadzeniu rodzicielskiego świadczenia emerytalnego, to się zmienia. Znika obowiązek okresu składkowego, pojawia się wymóg wychowania czwórki dzieci oraz zamieszkiwania w Polsce.

W ten sposób świadczenie rodzicielskie podnosi wszystkim, którzy o nie zawnioskują i spełnią warunki, emeryturę do wysokości minimalnej, czyli kwoty 1100 zł. "Podwyżkę” takiej wyoskości otrzymają jedynie te kobiety, które nie otrzymywały żadnego dotychczas żadnego świadczenia. Jeśli otrzymywały niższe, zostanie ono podniesiona maksylanie do kwoty 1100zł. Niezależnie od tego, czy kobieta otrzymuje świadczenie z ZUS czy KRUS. W tym drugim wypadku wniosek należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Z tego względu programem, według szacunków objęte zostać może od 56 do 85 tys. osób. Do 4 marca najwięcej wniosków złożono w Gdańsku – 1167. Z danych ZUS wynika także, że na razie po wsparcie najchętniej sięgają najmłodsi emeryci – w wieku od 60 do 69 lat. Takie osoby złożyły 13,2 tys. wniosków. Wśród 70-latków było to 3,3 tys. Kolejne przedziały to już znaczny spadek – emeryci między 80 a 89 rokiem życia złożyli 600 wniosków, a 90-latkowie 32.