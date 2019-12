Emerytury nie muszą być głodowe. Kilkaset złotych miesięcznie załatwi sprawę

ZUS straszy, że emerytury osób dopiero wchodzących na rynek pracy, będą o połowę niższe niż teraz. Na państwo nie ma co liczyć. Konieczne jest dodatkowe oszczędzanie. Policzyliśmy, ile pieniędzy trzeba odkładać, żeby "oszukać demografię".

Eksperci nawet nie udają, że państwowa emerytura dla osób, które zaczynają pracę lub są przed 30-stką, będzie na godziwym poziomie. Główny ekonomista ZUS przyznał ostatnio, że za kilkadziesiąt lat (do 2080 roku) emerytura będzie stanowić około 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia .

Emerytura będzie więc o połowę niższa w porównaniu z obecną, patrząc przez pryzmat relacji emerytury do zarobków. Obecnie tzw. stopa zastąpienia jest niewiele powyżej 50 proc. A i tak wiadomo, że niewesołe jest życie staruszka.

Eksperci Instytutu Emerytalnego podkreślają, że emeryci żyją coraz dłużej, a na dodatek rząd obniżył wiek emerytalny. Przez to pieniądze zebrane w składkach trzeba dzielić na więcej miesięcy i wypłaty będą dramatycznie niskie.

Co zrobić żeby za kilkadziesiąt lat obecni 30-latkowie nie głodowali? Instytut Emerytalny wzywa do podwyższenia wieku emerytalnego. To samo rekomendują Polsce unijne instytucje.