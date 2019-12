Emerytury. Obniżyli świadczenie Kaczyńskiego, ile dostaje?

Prezes PiS oraz poseł Jarosław Kaczyński dostaje niższą emeryturę niż przed rokiem. Zwykle emerytom - dzięki waloryzacji - świadczenia się zwiększają, jednak z oświadczenia majątkowego posła wynika, że akurat jego zmalało.

I tak nie ma na co narzekać. Kaczyński na wysoką emeryturę zapracował jako pracownik naukowy, adiunkt, starszy bibliotekarz a później czołowy polityk. Najpierw (w 2018) dostawał 6444 zł brutto, jednak po waloryzacji z 2019 r. jego emerytura wzrosła do 6624 zł, by ostatecznie zmaleć do kwoty 6454 zł. Spadła zatem o wyżej wymienione 170 zł, jednak to i tak o 10 zł więcej niż w 2018 r.