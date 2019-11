Emerytury 2020. Seniorzy żądają wyższej waloryzacji

Drożyzna dotkliwie odbija się na jakości życia emerytów, więc domagają się od rządu wyższej waloryzacji. Ta zapowiadana niczego nie zmieni, skromne podniesienie emerytur nie nadąża za szybkim wzrostem cen.

Zapowiadana na 2020 rok waloryzacja emerytur ma być kwotowo-procentowa. Oznacza to, że najniższe świadczenia wzrosną o konkretną kwotę - będzie to 57 zł na rękę. Obecnie najniższa emerytura to 1100 zł brutto, czyli 935 zł netto - zatem po waloryzacji emeryci dostaną 992 zł na rękę.