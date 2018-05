Emerytury Polaków. Rząd obiecuje więcej pieniędzy dla najuboższych

Szykują się poważne zmiany w emeryturach i rentach. Rząd chce zmienić zasady ich waloryzacji. Skorzystać mają na tym osoby, które pobierają najniższe świadczenia.

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponad 183 tys. Polaków utrzymuje się z emerytury niższej on minimalnej. Ta obecnie wynosi 1029, 80 zł brutto, czyli na rękę to 878 zł. Mniej dostają ci, którzy nie wypracowali sobie odpowiedniego stażu i z tego powodu dostają mniej niż ustawowe minimum.

Od października 2017 r., kiedy to w życie weszła w życie ustawa PiS obniżająca wiek emerytalny, ich liczba wzrosła o 51,7 tys. osób. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska postuluję, by - oprócz wieku - wprowadzić także obowiązek stażowy, tzn. aby móc przejść na emeryturę trzeba wypracować sobie odpowiednią ilość lat. To jej zdaniem sposób na to, aby państwo nie wypracowało "głodowych emerytur".