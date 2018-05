Nowy sposób na waloryzację emerytur. Seniorzy mają dostać więcej

OPZZ chce zostać przy procentowej waloryzacji emerytur, ale "zupełnie inaczej liczonej". To oznacza, że w przyszłym roku na podwyżki sięgające nawet 160 zł.

Za nami nieodległa jeszcze marcowa waloryzacja rent i emerytur , a tymczasem w rządzie trwają już rozmowy o kolejnej - przyszłorocznej. Tym razem politycy mają na nią inny pomysł. Nie zgadza się na to OPZZ - podaje "Super Express".

Politycy PiS chcą podwyżki kwotowo-procentowej . Co to oznacza? Realny przypływ gotówki odczuliby tylko najubożsi emeryci. Dla większości waloryzowany będzie tylko wskaźnik inflacji , czyli o zmianę wartości siły nabywczej pieniądza.

Jak widzi to OPZZ? Obecnie przy wyliczaniu waloryzacji pod uwagę brany jest poziom inflacji oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca centrali związkowej tłumaczy "SE", że OPZZ chce podniesienia drugiego ze wskaźników do 50 proc.