Energa wysłała taką wiadomość? To oszustwo

Otrzymują wiadomość, że zalegają z opłatami za energię. I że jak nie zapłacą, to Energa wstrzyma dostawy. Wśród klientów – konsternacja, u dostawcy energii też. Energa bowiem nie ma nic wspólnego z tymi wiadomościami. Stoją za nimi oszuści, którzy chcą wyłudzić wrażliwe dane klientów.

O sprawie poinformował na Twitterze dziennikarz Robert Feluś. "Dostałem mejl od ENERGA SA. Że mam zadłużenie. 2 zł. I że jak nie zapłacę dotpayem, to mi odetną prąd. Mejl śmierdzi na kilometr oszustwem. Dzwonię na infolinię Energii. Pan potwierdza, że nie mam długu" – napisał Feluś.

"Jak ustaliliśmy, e-maile z adresu admin@maxiorrr.com zawierają nieprawdziwe informacje o "zaległych zobowiązaniach za dostawę energii” na niewielkie kwoty i wezwanie do ich uregulowania poprzez dołączony link. Ostrzegamy, że odnośnik może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, na którym zostanie otwarty, lub kradzieży wrażliwych danych użytkownika, np. danych logowania do konta bankowego" – czytamy w oficjalnym komunikacie Energi.