Etykieta to jedyna wiarygodna wiedza na ten temat produktów.

Zakupy spożywcze to nie lada wyzwanie. Producenci żywności walczą o naszą uwagę - kuszą nas kolorowymi opakowaniami, ceną, zapachem, ale skąd wiadomo jakiej jakości jest produkt z naszego koszyka? Odpowiedz znajdziemy na etykiecie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(WP.PL)

- Często to, co na pierwszy rzut oka wydaje się lepsze, niekoniecznie takie jest. Kolor opakowania, jego szata graficzna, hasło reklamowe, a nawet miejsce na półce sklepowej – to czynniki, które bez wątpienia zachęcają nas do zakupu tego, a nie innego produktu. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że kupujemy oczami. Jak więc nie dać się złapać na marketingowe chwyty? Po prostu - czytajmy etykiety! Informacje w nich zawarte dostarczają nam wiedzę, która pozwala na wybranie najkorzystniejszych dla zdrowia produktów.

Dobre i wartościowe produkty to takie, które są świeże, nie są mocno przetworzone chemicznie, zawierają składniki pochodzenia naturalnego oraz spełniają właściwe dla swojej grupy normy. - Przede wszystkim powinien się tam znalezc termin przydatności do spożycia albo data minimalnej trwałości. Następna istotna sprawa to składniki. Podawane są one na etykietach w kolejności malejącej – od tego, którego jest najwięcej, po ten, którego zawartość w produkcie jest najmniejsza. Obok listy komponentów na opakowaniu żywności powinna być także widoczna informacja na temat składników mogących być alergenami (takimi jak np.gluten). Dobry opis produktu powinien zawierać podaną w procentach zawartość tłuszczu, kalorii i cukru oraz informację, jaki procent dziennego zapotrzebowania organizmu ludzkiego na dany składnik zaspokaja ten produkt.

Znajdziemy tam również informację na temat zużytych konserwantów oraz wiele skrótów określających funkcję żywności - dodaje Maciej Partyka, dyrektor marketingu Sante. Przed czym powinniśmy się bronić ? - Należy uważać na sztuczne barwniki, konserwanty, antybiotyki, wzmacniacze smaku i zapachu. Dieta, zawierająca dużo dodatków żywnościowych, barwników i rafinowanego cukru, może być przyczyną problemów z koncentracją, nadpobudliwości i agresji, co można coraz częściej zaobserwować u dzieci. Od dawna panuje przekonanie, że jeśli dużo pracujemy to nie mamy czasu na to, aby racjonalnie się odżywiać – zdrowe i regularne jedzenie kojarzy się z pracochłonnym przygotowaniem, a dziś każda godzina jest na wagę złota. Część osób wręcz twierdzi, że je niezdrowo, bo nie ma czasu lub pieniędzy na zdrowe jedzenie – to wymówki i mity czy fakty? - Zmiana trybu życia rzeczywiście pociągnęła za sobą również zmianę w nawykach żywieniowych. Niestety, w wielu przypadkach jest to zmiana na niekorzyść – jemy w biegu, nie planujemy naszego jadłospisu i za często sięgamy po przetworzone produkty. Musimy niektórych rzeczy nauczyć się na nowo, bo system naszych babć, a nawet naszych mam nie sprawdza się w dzisiejszej rzeczywistości. Ale czy zdrowy tryb życia rzeczywiście wymaga spędzenia większej ilości czasu w kuchni i musi dużo kosztować? Oczywiście, że nie...Jest to jedynie stereotyp! Zdrowa żywność była przez wiele lat niedoceniana, lecz w końcu doczekaliśmy się chwili, w której powiedzenie "jesteś tym, co jesz" stało się nie tylko modne, ale i bardzo trafne.

Życiowa energia i siła bierze się z dobrego i zdrowego jedzenia. Musimy pamiętać, że w życiu najważniejsze jest zdrowie. To ono zapewnia nam dobre samopoczucie. Powinniśmy wybierać tylko i wyłącznie produkty z dobrym i sprawdzonym składem, żeby mieć siłę do działania i podejmowania wyzwań każdego dnia.