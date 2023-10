Ważna zmiana na etykietach. Skończy się podrabianie produktu

- Chodzi o wkład, tzw. substraty wykorzystywane w biogazowniach do produkcji taniej energii i ciepła na obszarach wiejskich. Rozporządzenie określa listę tych substratów. To m.in. biomasa pochodzenia naturalnego, przede wszystkim odchody zwierzęce, co jest doskonałą wiadomością dla hodowców trzody chlewnej i krów mlecznych. Będzie można produkować tańszą energię i ciepło z tych właśnie substratów - tłumaczył wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.