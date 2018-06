Eurojackpot: 385 mln zł nadal do zgarnięcia. Kolejna szansa za tydzień

14, 19, 21, 30, 32 oraz 4, 7 – nikt nie skreślił tych liczb i nie zgarnął wielkiej kumulacji Eurojackpot.

1 czerwca nikt nie stał się multimilionerem. Oznacza to, że za tydzień fani tej międzynarodowej gry w po raz kolejny będą mogli zagrać o 385 000 000 złotych, bowiem w żadnym z krajów, w których dostępna jest gra, kumulacja nie została rozbita. Co ważne, za tydzień pula na wygrane II stopnia może wynieść nawet 95 000 000 zł.

Szczęśliwe liczby w piątek 1 czerwca to 14, 19, 21, 30, 32 oraz 4, 7.

W tym roku nie było jeszcze żadnej spektakularnej wygranej. Największe szczęście uśmiechnęło się, jak dotąd, do grających w pierwszych miesiącach po tym, jak loteria stała się dostępna także dla Polaków. Najwyższa dotychczasowa wygrana padła 22 grudnia w kolekturze w Wiązownej i wyniosła trochę ponad 7 mln złotych. W listopadzie gracz z Radomska wzbogacił się o 5,8 mln zł, a 29 września, czyli zaledwie dwa tygodnie po tym, jak Eurojackpot u nas wystartował, w kolekturze w Łańcucie padła wygrana w wysokości 2,5 mln zł.

Zobacz też: Eurojackpot wchodzi do Polski. Do wygrania nawet 380 mln zł

Od stycznia, kiedy to szczęście (w postaci 2 mln zł) uśmiechnęło się do gracza z Garwolina, nie było żadnych wielkich wygranych.

Eurojackpot to gra, która zrzesza 18 państw europejskich. Polska przystąpiła do tego „klubu” we wrześniu 2017 r. Dzięki dużej liczbie uczestniczących w niej państw system może zaoferować graczom nagrody znacznie wyższe niż krajowe loterie. Najwyższa wygrana padła trzykrotnie (w 2015 r. w Czechach, w 2016 r. w Niemczech, a w 2017 r. podzieliło się nią pięciu graczy).

Losy można kupić w punktach, które oferują losy Lotto. Jeden zakład kosztuje 12,5 zł.