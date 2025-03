Europa się zbroi. Oto skąd chce wziąć pieniądze

- Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia banku w finansowaniu europejskiego zbrojenia, co samo w sobie stanowiłoby korzyść ekonomiczną dla amerykańskiej działalności, powiedział Murray Bloombergowi.

Bloomberg informuje, że bank ma nadzieję zebrać 100 miliardów funtów (127 miliardów dolarów). Nowy bank będzie emitował obligacje o ratingu AAA, wspierane przez państwa będące udziałowcami, a to ma pozwolić państwom europejskim na szybkie inwestowanie w zamówienia obronne i technologie bez zwiększania długu rządowego.

Nowy bank nie ma być instytucją Unii Europejskiej. Oznacza to, że udział w przedsięwzięciu byłby otwarty dla sojuszników, którzy nie są członkami UE,

Jednym z czynników napędzających wzrost kursów europejskich firm jest presja Trumpa na sojuszników z NATO. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zadeklarował, że do 2027 roku zwiększy wydatki na obronność do 2,5 proc. PKB, co oznacza dodatkowe 60 mld zł rocznie.