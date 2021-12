Europie brakuje surowców. Potęgi są postawione pod ścianą

Ceny energii elektrycznej przekraczają w Europie już 6 tys. zł/MWh

Według wstępnych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych od stycznia do listopada wyprodukowały one aż o 31 proc. energii więcej niż przed rokiem, spalając o kilka milionów ton węgla więcej - podaje portal WysokieNapiecie.pl. Wszystko to z powodu większego zapotrzebowania na energię za granicą.