Factor 360.pl – Automatyzacja faktoringu dla firm faktoringowych i pożyczkowych w miesięcznym dostępnym abonamencie

Kolejnym kompendium, które generuje Factor 360.pl, jest baza dłużników. Gromadzone w jej ramach dane pozwalają na szybki dostęp do wszystkich istotnych dla Ciebie informacji. Co więcej, moduł ten wyposażono w komponent Factor360 Lex, umożliwiający tworzenie wiadomości i przesłanie ich wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi należności do wybranej kancelarii współpracującej z Factor360 lub bezpośrednio z Twoją firmą