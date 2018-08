Firma z Ostrowic sprzedaje Kałasznikowy od Państwa Islamskiego. "Od razu widać, że wróciły z wojny"

"Wkrótce pojawi się u nas nowy towar. Najciekawsze są karabiny AK, które jeszcze niedawno były używane przez dżihadystów z ISIS" - tak promuje swoją nową ofertę firma Stef-mar z Ostrowic. Jeszcze nie ustalono, ile trzeba będzie zapłacić za Kałasznikowy.

Przedstawiciele Stef-mar w rozmowie z Wirtualną Polską zapewnili, że broń jeszcze niedawno była używana przez bojowników ISIS. - Zresztą to po niej widać, że jeszcze kilka miesięcy była na wojnie. Wystarczy spojrzeć - mówi nam szef firmy. Łącznie do sprzedaży ma trafić kilkadziesiąt takich kałasznikowów.

W jaki sposób trafiła do firmy z Ostrowic? Tego już nam zdradzić nie chce. Zapewnia jednak, że stało to się w legalny sposób. Nie jest jeszcze ustalona cena karabinów. Broń dopiero trafiła do magazynu firmy. Musi najpierw zostać odpowiednio oczyszczona. Dopiero potem ma trafić do internetowego sklepu.