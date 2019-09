Firmy budowlane idą do sądu. 4 mld zł roszczeń

Firmy budowlane szykują się do sądowej walki o gigantyczne pieniądze do nierentownych kontraktów. Eksperci szacują, że może chodzić o co najmniej 4 mld zł.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kumulacja robót sprawiła, że ceny materiałów i robocizny poszybowały w górę. (iStock.com)

Wszyscy pamiętamy ministra Andrzeja Adamczyka, który w Sejmie rozwinął pięciometrową listę, zawierającą spis roszczeń form budowlanych, które realizowały kontrakty publiczne w poprzedniej perspektywie oraz na Euro 2012.

Kumulacja robót sprawiła, że ceny materiałów i robocizny poszybowały w górę. Ci, którym udało się przetrwać, zasypali publicznych inwestorów lawiną roszczeń – przypomina piątkowy „Puls Biznesu”.

PiS próbował sprawę załatwić polubownie, ale rozmowy spełzły na niczym. Mało tego, jak informuje dziennik, wkrótce może powstać kolejna lista roszczeń nierentowanych umów z bieżącej perspektywy, równie długa jak poprzednia.

- Trudno oszacować skalę, bo realizacja robót jest w toku – mówi na łamach „PB” Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. – Jeśli odniesiemy się do wartości kontraktów, problem roszczeń będzie dotyczył inwestycji o łącznej wartości 60 mld zł. Kwota roszczeń to z grubsza 4 mld zł w górę.

Prezes Budimeksu, Dariusz Blocher, w lutym szacował wartość roszczeń spółki na 500 mln zł. Niedawno zgłosił do sądu pozwy o wartości 43 mln zł, dotyczące budowy odcinków dróg ekspresowych.

Wykonawcy mają szansę szybciej uzyskać przynajmniej cześć pieniędzy, o które walczą w sądach, bo na rynku pojawiły się angielskie fundusze, proponujące wykup roszczeń od firm.