Fiskus zażądał 24 mln zł podatku. Przez trzy lata go nie ściągnął

Trzy lata temu gdańska spółka LPP, właściciel m.in. marki Reserved, dostała wielomilionowy domiar podatkowy za wyprowadzenie znaków handlowych do rajów podatkowych. Skarbówka do dziś nie ściągnęła tych pieniędzy. Spółka twierdzi, że postępowanie nadal trwa.

Sprawę opisuje wtorkowa „Gazeta Wyborcza” . Po przeprowadzonej kontroli skarbówka zażądała, by gigant odzieżowy zapłacił 24 mln zł.

„Gazeta Wyborcza” przypomina, że LPP w roku 2011 przeniosło znaki towarowe Reserved i Cropp do swojej spółki na Cyprze, a z niej do firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W roku 2014 powtórzono ten manewr z markami House, Mohito i Sinsay. Efekt podatkowy był taki, że w Polsce spółka LPP raportowała wyższe koszty, co obniżało należny fiskusowi podatek. Po fali krytyki za optymalizację podatkową, LPP wróciła ze swoimi znakami do Polski w 2015 r. – czytamy w dzienniku.

„Wyborcza” spytała Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku o to, czy spółka zapłaciła zaległy podatek, czy sprawa się przedawniła. „Takie informacje objęte są tajemnicą” – odpowiedzieli urzędnicy.

Doradca podatkowy, z którym rozmawiał dziennikarz gazety, uważa że mogło dojść do przedawnienia. - Jeśli pismo przerywające bieg przedawnienia zostanie źle zaadresowane albo trafi do pełnomocnika, który w momencie doręczenia pełnomocnikiem już nie jest, to sprawa upada – wyjaśnił.