Flyboard nad kanałem La Manche. Franky Zapata z nieudaną próbą przelotu

Franky Zapata zwany "latającym żołnierzem" spadł do wody podczas próby przelotu na flyboardzie z Francji do Wielkiej Brytanii nad kanałem La Manche. Jak informuje agencja Reutera, mężczyzna spadł do wody podczas próby tankowania.

Flyboard nad kanałem La Manche. Franky Zapata z nieudaną próbą. Zdjęcie ilustracyjne, kadr z filmu "Kiler-ów 2-óch" (Youtube.com)

Franky Zapata próbował przelecieć na flyboardzie nad kanałem La Manche w 110. rocznicę pierwszego lotu nad kanałem. Francuz po godzinie 9 wystartował z miejscowości Sangatte w pobliżu francuskiego Calais.

Według informacji agencji Reutera wpadł do wody podczas próby międzylądowania na łódce w celu uzupełnienia paliwa - podaje agencja Reutera, cytowana przez IAR.

Jak podaje Polskie Radio, Franky Zapata szczęśliwie wyszedł z tych tarapatów cało i już zapowiedział, że będzie podejmował kolejne próby lotu na trasie między Francją i Wielką Brytanią.

Zapata to wynalazca i mistrz świata w pływaniu na skuterach wodnych. Zaprojektowany przez niego flyboard jest wyposażony w pięć silników. Może osiągać prędkość 190 kilometrów na godzinę. Maszyna zasilana jest paliwem lotniczym.

Na flyboard Zapaty zwróciły uwagę media z wielu państw świata 14 lipca, kiedy Francuz przelatywał nad defilującymi oddziałami wojskowymi nad Placem Zgody w Paryżu.

Flyboard. Czym jest i jak działa?

Flyboard ma rozmiar deski skateboardowej i napędzany jest przez kilka silników, które pozwalają osiągnąć prędkość do 190 km na godzinę. Jako paliwo służy nafta, której zbiornik znajduje się na plecach pilota.

Podczas lotu nad La Manche Zapata wystartował mając na plecach 47-kilogramowy zbiornik paliwa dla swojego flyboarda - podaje Reuters, cytowany przez polskieradio24.pl.

Flyboard obsługuje się za pomocą ręcznej przepustnicy, za jej pomocą Franky Zapata uruchamia tryb startowy, po tym, gdy przypnie się już do umieszczonych na desce specjalnych butów. Dostępny jest tryb automatycznego zawieszenia i szybkiego uwolnienia się z butów przypiętych do deski, co potrzebne jest w razie awaryjnego lądowania na wodzie.

Ruch deski regulowany jest przez pochylenia ciała do przodu i do tyłu. Na jednym tankowaniu flyboard jest w stanie utrzymać się około 10 minut.