Fort Marian powstał pośrodku niczego. 30 hektarów otoczone zasiekami z drutu kolczastego

Fort Marian koło zachodniopomorskiego Sławna to dziecko Mariana Laskowskiego. 30 hektarów jest otoczone zasiekami z drutu kolczastego, wokół są bunkry, działa i wieżyczki strażnicze. Wewnątrz - imponująca kolekcja pojazdów wojskowych. - Jeśli dzisiaj miałbym zbudować coś takiego, to musiałbym ze 300 tysięcy zarabiać - mówi nam pan Marian.

Fort Marian to połączenie muzeum militarnego, miejsca na imprezy integracyjne i nietypowego warsztatu samochodowego. Aby zobaczyć eksponaty, trzeba zapłacić 10 złotych. A ile kosztuje impreza integracyjna? Właściciel Fortu Marian zapewnia, że jest elastyczny.

Obecnie pan Marian próbuje przywrócić do zycia 150 zardzewiałych jeepów

Po wertepach przy Sławnie można się przejechać nie tylko czołgiem i jeepami. Są ściągane ze Stanów ciężarówki US Army z czasów II wojny światowej , są polskie zabytkowe maszyny, jest i amfibia. W forcie można trafić również na wozy straży pożarnej z wczesnego PRL-u czy bardziej współczesne amerykańskie Humvee.

Jest również samolot i imponujących rozmiarów łódź motorowodna. Ale największą dumą pana Mariana jest co innego. - To motocykl Gnome. Francuski, ale produkowany w czasach II wojny na potrzeby Wehrmachtu. Rzadka rzecz, nawet we Francji. A u nas można się nim spokonie przejechać - mówi. W forcie są też zabytkowe schorny. Na przykład niemiecki owalny Kugelbunker dla pięciu żołnierzy. Miał za zadanie ochronić przed nawet półtonową bombą.