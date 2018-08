Wojskowe mundury dla dzieci podbijają rynek. Generał: skojarzenia z Koreą Płn.

Mundury dla cywili od dobrych kliku lat cieszą się ogromnym wzięciem. Ostatnio doszedł nowy wariant - mundury dla dzieci z wojskowym kamuflażem. Zdaniem niektórych to wyraz szacunku do armii. Jednak nie wszystkim pomysł się podoba. - Paradowanie przez cywili w mundurach kojarzy się z Koreą Płn. - mówi gen. Stanisław Koziej.

- A widział pan kiedyś oryginalny mundur dla 5-latka? To nie są żadne oryginalne mundury, więc nosić je można. Mam wydrukowane wszystkie ustawy i rozporządzenia w tej sprawie - zapewnia sprzedawca, który prowadzi w sieci sklep Morasydladzieci.pl. Zaskakuje go też, że ktoś może widzieć problem w noszeniu ubrania z polską flagą.

Wokół stoisk z mundurami dla najmłodszych przechadza się wielu rodziców. - Syn bardzo się wojskiem pasjonuje, więc musiałam kupić mały mundur - mówi matka 7-latka. Przyznaje jednak, że ma nadzieję, że z wojskowej pasji wyrośnie i do armii w przyszłości się jednak nie zaciągnie. W mini-mundurach nic złego nie widzi, a to, że wyglądają jak te "prawdziwe" bardzo się jej dziecku podoba. - Jak mam wybierać, to wolę zabawkowe mundury niż zabawkową broń - dodaje.

Mundur dla dziecka. Na karnawał i na polowanie

Mundury dla dzieciaków znajduję także w sieci, np. w sklepie Militaria.pl, największym tego typu w Polsce. Bluza "Pantera" przypomina do złudzenia "dorosły" mundur, choć jest oczywiście znacznie mniejsza i nie ma miejsca na pagony. Bluza "Multicamo" z kolei jest wyraźnie inspirowana oryginalnym kamuflażem U.S. Army - Multicamem. Obie pozycje można dostać za niecałe 90 zł.

Inaczej jest w przypadku sklepu Wadera. Tu też można kupić moro dla dziecka, choć nie takie żywcem przeniesione z wojskowych kamuflaży. Przedstawicielka sklepu przyznaje, że większość klienteli to po prostu myśliwi, którzy kupują takie ubrania swoim dzieciom czy wnukom. Zapewnia jednak, że celem sklepu nie jest promowanie polowań. - Chcemy, by dzieciaki oderwały się od komputerów i ruszyły na łono natury. Ostatnio coraz częściej pojawiamy się na targach i spotkaniach survivalowych. Tam też jest popyt na takie ubrania - dodaje Maria Pieczka ze sklepu Wadera.

Mundury dla dziecka okiem generała. "To nie jest normalne"

Gen. Stanisław Koziej, były szef BBN, nie jest jednak zachwycony nową modą. - To nie jest normalne. Owszem, jeśli młodzież studencka czy szkolna ubiera się w nie w ramach grup rekonstrukcyjnych, to jest to pozytywne. Ale w innych przypadkach? To raczej kojarzy się z taką militaryzacją społeczeństwa. Na przykład w Korei Północnej często ludzie chodzą w strojach przypominających mundury. Mundury dla cywili, w szczególności takie dla dzieci, z demokracją mi się nie kojarzą - mówi generał w rozmowie z money.pl. Ale po chwili dodaje, że moda to moda. A z nią przecież trudno walczyć.