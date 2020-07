Frekwencja wyborcza. Co to jest i jak się ją liczy?

Wybory 2020. Co to jest frekwencja wyborcza?

Frekwencja wyborcza to jeden z wskaźników, który podczas jakichkolwiek wyborów dostarcza wielu emocji. Oznacza to, jak bardzo Polacy są zaangażowani w sprawy Polski. Frekwencja wyborcza jest bardzo ważna. To od niej mogą zależeć wyniki wyborów. Politycy, artyści czy sportowcy robią wszystko, by zachęcać Polaków do oddawania głosów w wyborach.