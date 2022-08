Fundacja Totalizatora Sportowego i Manpower dla uchodźców z Ukrainy

- Naszym celem jest wsparcie przebywających w Polsce osób z Ukrainy poprzez wyposażenie ich w pożądane przez pracodawców kompetencje. To realne i długofalowe wsparcie, które da im możliwość usamodzielnienia się w Polsce i podjęcia legalnego, wartościowego zatrudnienia. Ogromną wartością projektu jest także jego elastyczność. Oznacza to, że z każdym pracodawcą, który zdecyduje się przystąpić do projektu, współpracujemy indywidualnie, a ofertę szkoleniową skierowaną do kandydatów szyjemy na miarę potrzeb firm. Dbamy o dopasowanie kwalifikacji kursantów do oczekiwań rynku pracy, oferując im szkolenia zawodowe we wskazanych przez pracodawców dziedzinach – mówi Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower.