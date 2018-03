Fundusz Kościelny jednak zostaje, nie będzie odpisu podatkowego na kościół. Rząd zrobił biskupom prezent

Rząd zarzucił przygotowywaną od wielu lat reformę zasad finansowania kościołów i związków wyznaniowych. Wpłaty z budżetu do Funduszu Kościelnego miały zastąpić dobrowolne odpisy podatkowe obywateli. Biskupi, choć już przystali na takie rozwiązanie, cały czas jednak obawiali się, że uszczupli to kasę Kościoła Katolickiego.

Jak dowiedział się serwis Gazeta.pl Next w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, żadne prace nad reformą zasad finansowania kościołów i związków wyznaniowych nie są prowadzone . To właśnie do MSWiA należą kwestie dotyczące stosunków Państwa z Kościołem Katolickim.

Jak przypomina Gazeta.pl Next, w 2000 r. do Funduszu Kościelnego trafiło 70 mln zł z budżetu państwa, dziesięć lat później 86 mln zł, a w 2014 r. było to 94 mln zł. Za rządów PiS kurek z pieniędzmi został odkręcony mocniej - w 2017 r. do Funduszu Kościelnego trafiły ponad 133 mln zł, a w tym roku będzie to więcej niż 157 mln zł.