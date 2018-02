Galerie handlowe szybko się starzeją. Nie wszystkie doczekają się remontu

16 centrów handlowych ma ponad 20 lat, a 126 obiektów ma od 16 do 20 lat. Wymagają remontów, ale właściciele ostrożnie podchodzą do tego tematu, mając na względzie, że już za miesiąc wejdzie w życie zakaz handlu w niedziele.

Jak komentuje w " Rzeczpospolitej " Anna Szmeja, prezes Retail Institute, "modernizacja centrów to proces nieunikniony, biorąc pod uwagę wiek obiektów handlowych. Jesteśmy świadkiem przyspieszenia tego trendu".

Zakaz handlu w niedziele . Kupcy z targowisk chcą to wykorzystać. Zobacz wideo:

Co piąta galeria handlowa w Polsce należy do operatorów sieci hipermarketów - wynika z danych firmy doradczej Colliers International. Modernizacje wielu tego typu obiektów polegają często na zmniejszaniu powierzchni hipermarketu na rzecz przestrzeni dla innych sklepów.

Chęci właścicieli do remontów mogą się jednak zmienić już za miesiąc, kiedy w życie wejdzie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Dla branży będzie to spore uderzenie. Bo - jak zauważa w rozmowie z "Rzeczpospolitą" jeden z operatorów centrów handlowych - choć zakupy spożywcze będą robione na zapas, to inne produkty już nie. I dodaje: "nie mamy złudzeń: rynek się skurczy, zwłaszcza w przypadku odzieży, butów, kosmetyków czy biżuterii".