Gang okradający plebanie. "Sprawa ma charakter rozwojowy"

Grozi im 10 lat więzienia

"Zatrzymane osoby podejrzane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o dokonanie kradzieży z włamaniem do co najmniej pięciu plebanii i usiłowanie włamania do jednej" – poinformowała Zięba. "Sprawa ma charakter rozwojowy" - zaznaczyła.