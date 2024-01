Gang organizował hazard w ponad 200 lokalach. Zarobili na tym 480 mln złotych

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 20 członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Osiem osób trafiło do aresztu, wobec pozostałych oskarżonych zastosowano poręczenia majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.