Gang rozbity. Zabezpieczono 10 tirów nielegalnego towaru

Towar przewożono 10 tirami

Funkcjonariusze przejęli: blisko 7,8 mln sztuk papierosów z naniesionym logo znanej światowej marki tytoniowej, 29 ton tytoniu, kilkadziesiąt palet z półproduktami niezbędnymi do produkcji papierosów. Zabezpieczono także urządzenia służące do produkcji i pakowania papierosów oraz suszenia i rozdrabniania tytoniu, których wartość oszacowano na ok. 5 mln zł.