Gdzie jest najtańszy papier toaletowy? Warto sprawdzić, bo różnice w cenie sięgają nawet 80 proc.

Natomiast dyskonty mogą oferować klientom najniższe ceny, bo mają największą siłę zakupową w Polsce. Ponadto zależy im na tym, by uchodzić za najtańsze sklepy.

Patrząc na wahania cen między poszczególnymi opakowaniami, można zauważyć, że największe różnice dotyczą 6-paków. Wynoszą one aż 79 proc. Najtaniej jest w sieciach typu convenience (0,64 zł za rolkę), a najdrożej – w cash&carry (3,10 zł).

– Powierzchnia sieci typu convenience jest dość mała w stosunku do innych formatów. W związku z tym naturalnie są tam bardziej popularne małe opakowania. Walka z innymi kanałami na promocje produktów podstawowej potrzeby też może wpływać na ceny – podkreśla Hubert Majkowski.

– Chodzi o regionalne polityki cenowe sieci handlowych. 9 proc. różnicy to nie jest dużo, zważywszy na różne nasycenie centrami dystrybucyjnymi, koszty dostawy, nierówny poziom wynagrodzeń oraz zróżnicowaną strukturę produktów najlepiej rotujących – komentuje dr Maria Andrzej Faliński, wieloletni obserwator rynku retailowego.

Analizę wykonali eksperci z agencji badawczo-analitycznej Hiper-Com Poland oraz Grupy AdRetail. Porównano średnie ceny detaliczne w promocji papieru toaletowego z okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku. Zostały one sprawdzone na opakowaniach zbiorczych, pakowanych po 4, 6 i 8 szt. W sumie przeanalizowano ponad 1,2 tys. akcji promocyjnych i 1 tys. gazetek handlowych we wszystkich dostępnych na rynku dyskontach, hipermarketach, supermarketach, sieciach convenience i cash&carry.