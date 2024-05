Gdzie wyrzucić pudełko po pizzy? Popełniamy jeden, znaczący błąd

Więc co zrobić z tłustym opakowaniem, które jest przesiąknięte oliwą z oliwek i ma ślady po serze lub sosie? Przede wszystkim, nie powinniśmy umieszczać go razem z posortowanymi, nieubrudzonymi papierami, jak to się nam zdarza. Najlepszym rozwiązaniem jest wyrzucenie kartonu po pizzy do odpadów zmieszanych, czyli do czarnego worka. Ale to nie koniec zasad.