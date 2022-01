Gehenna kierowców. Trzy doby stania na granicy z Białorusią

W kolejce na granicy w Koroszczynie stoi 1,8 tys. samochodów ciężarowych. Czas oczekiwania wydłużył się już do 45 godzin. Natomiast po białoruskiej stronie – na wjazd do Polski – czeka 440 ciężarówek. Szacunkowy czas oczekiwania wynosi 11 godzin. W ciągu ostatniej zmiany wjechało do Polski 477 tirów.