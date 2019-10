Biznes Getin Holding na Ukrainie rozwijał się ostatnio bardzo szybko. Kontrolowana przez Leszka Czarneckiego spółka postanowiła się go jednak pozbyć. Spekuluje się, że pieniądze mogą posłużyć jako ratunek dla dwóch banków w Polsce.

Getin Holding. Czarnecki pozbywa się dobrze rokującego biznesu. Sprzedaż "dojnej krowy"

Kontrolowany przez Leszka Czarneckiego (55 proc. akcji) Getin Holding podpisał list intencyjny z funduszem typu private equity, który wyraził chęć zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100 proc. akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100 proc. udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie. Jednocześnie fundusz ma wyłączność na negocjacje do 1 stycznia 2020 r.