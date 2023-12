Gigant chwali się rekordem. Najlepszy poniedziałek w historii

Polacy zamawiają też dekoracje przed Bożym Narodzeniem

Jak czytamy w komunikacie, podczas grudniowych zakupów klienci Allegro przykładają dużą wagę do odpowiedniego przygotowania domu do świąt, w tym do świątecznych dekoracji. Ozdoby świąteczne są jednymi z najlepiej sprzedających się produktów w grudniu — klienci chętnie kupują m.in. dekoracje choinkowe czy lampki do przystrojenia domu i ogrodu z zewnątrz.