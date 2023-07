"Barbie" hitem nie tylko w kinach. Ubrania ze znanej sieci sprzedają się na pniu

Kolekcja ubrań "Barbie" w sklepach Pepco

W sklepach tej sieci można kupić m.in. bluzy dresowe za 40 zł, koszulki za 25 zł, legginsy za 17 zł, plecaki za 20 zł, klapki za 30 zł, komplety pościeli za 80 zł i zabawki. Wszystko utrzymane w różowej kolorystyce, kojarzonej z Barbie. Co ciekawe, kolekcja skierowana jest nie tylko do dzieci, ale też do dorosłych.