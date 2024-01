Gigant nie uciekł od odpowiedzialności. Oto co robił z telefonami

Afera "Batterygate"

W 2017 roku Apple wypuściło aktualizację systemu iOS, która obniżała wydajność smartfonów iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, iPhone 7 i 7 Plus oraz iPhone SE. Ten zabieg miał powstrzymać zbyt szybkie rozładowywanie się smartfonów i ich nagłe wyłączanie. Firma nie poinformowała jednak o tym użytkowników smartfonów, a próba oszustwa wyszła na światło dzienne dzięki specjalnym analitykom. Eksperci stwierdzili, że problem znika, gdy w smartfonie wymieniona zostanie bateria, co wiązało się ze znacznie niższymi kosztami niż zakup nowego iPhone'a. Apple jednak o tym nie informowało, przez co zostało oskarżone o celowe postarzanie produktów.