Gigantyczna kumulacja rozbita. W Stanach padła jedna z najwyższych wygranych w historii

30, 43, 45, 46, 61 i 14 - to liczby, które padły podczas piątkowego losowania Mega Millions. Taki zestaw miała na kuponie tylko jedna osoba i to do niej trafi główna wygrana w wysokości - jak szacuje "USA Today" - około 1,3 miliarda dolarów. W przeliczeniu na polską walutę to ponad 5,5 miliarda złotych - kwota, do jakiej w żadnym losowaniu Lotto ani Eurojackpot nikt nigdy nawet się nie zbliżył.