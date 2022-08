Padła "szóstka" w Lotto. Druga wygrana w tym samym mieście w ciągu tygodnia

Wrocław na fali

Wrocławska wygrana jest z talonu promocyjnego Lotto wydanego podczas trwającej Loteriady. Właściciel zwycięskiego kuponu zainkasował 2,2 miliona złotych. Co ciekawe, Wrocław ma ostatnio szczęście do Lotto. Zaledwie pięć dni wcześniej, w sobotę 6 sierpnia, los także uśmiechnął się do kogoś, kto kupił los w stolicy Dolnego Śląska.